SOLARO – Si è tenuta martedì 24 maggio alle 18.30 direttamente nel tendone in corso di allestimento da parte dei volontari dell’organizzazione al centro sportivo di corso Berlinguer, la presentazione della rassegna solarese “Feste d’estate 2022”.

In campo oltre 300 volontari

Dopo due anni di stop forzato dalla pandemia, a partire da giovedì 2 giugno il calendario prevede due mesi di eventi consecutivi nell’area feste adibita del Comune di Solaro. Si va dai piatti tipici ai concerti, passando per laboratori, iniziative sportive e giochi per tutte le età. Organizzano le associazioni, vere protagoniste, con i loro volontari, di un’estate solarese che promette divertimento e serenità.

Calendario

Si comincia dal 2 al 5 giugno con la Festa Democratica organizzata dal circolo Pd di Solaro. Dal 9 al 12 giugno sarà invece il turno della Festa della Sardegna con il Circolo Sardo Grazia Deledda di Saronno. Come sempre il terzo fine settimana del mese il programma lascia spazio alla Festa patronale dei Santi Quirico e Giulitta. Dal 24 al 26 giugno toccherà alla Festa dell’Inter Club Dna Solaro. A seguire la Binda For Children Fest con l’omonima associazione di Cesate dall’1 al 3 luglio. La settimana centrale di luglio, dal 7 al 10, è il tradizionale momento dedicato alla Sagra del Pesce della Società Pescatori Solaresi Fratelli Campana-Trabucco di Solaro. I due fine settimana di chiusura, invece, sono tutti per la Festa della Birra dell’associazione culturale Il Pensiero Libero di Solaro dal 15 al 17 luglio e dal 22 al 24 luglio.

Programma

Festa Democratica dal 2 al 5 giugno (da giovedì a domenica dalle 19.30, giovedì e domenica anche dalle 12 alle 14)

Tutti i giorni mercatino di hobbistica, area bimbi e stand Caritas. 2/6 intrattenimento musicale con Ros Paola, 3/6 omaggio a Vasco Rossi con La Compagnia del Blasco, 4/6 ballo country con Astro Dance, 5/6 intrattenimento con dj set & karaoke.

Festa della Sardegna dal 9 al 12 giugno (da giovedì a domenica dalle 19.30, domenica anche a pranzo)

Tutte le sere specialità culinarie tipiche dell’isola e mercatino di hobbisti e creativi. 9/6 ballo liscio con Agostino e Cecilia, 10/6 ballo country con Astro Dance, 11/6 “Sardegna sotto le stelle” progetto di tradizione musicale sarda animato dal gruppo Santa Sofia di Tertenia con sfilata in costume per le vie di Solaro dalle 15.30 e balli sardi dalle 21.30, 12/6 santa messa in chiesa parrocchiale con i cantores Le Lioneddas alle 9.30, pranzo tipico della tradizione sarda con pecora in umido, carni alla griglia e dolci tipici, dj set e karaoke dalle 20.30.

Festa patronale dal 17 al 19 giugno

Animazione con le contrade e ristorante aperto tutte le sere al tendone delle feste. Programma disponibile dal 29 maggio sul sito della Parrocchia.

Festa Interclub Dna dal 24 al 26 giugno (da venerdì a domenica dalle 19)

Tutti i giorni aperto il punto ristoro serale con varie delizie. 24/6 concerto spettacolo Cartoon Legend, con le sigle di programmi tv e cartoni animati degli anni ‘70-’80, 25/6 serata musica e karaoke con Dj Marco, 26/6 nel pomeriggio torneo giovanile di calcio con Universal Solaro e serata con la scuola di ballo DeaDanceTeam, con esibizioni e balli di gruppo al fianco di ballerini professionisti.

Binda for Children Fest dall’1 al 3 luglio

Il ricavato sarà devoluto alle opere di sostegno ai bambini ospiti degli orfanotrofi di Brazzaville in Congo, in particolare ai progetti dell’associazione Amici dei bambini e delle mamme di Makoua. Il programma prevede tre giorni di giochi, laboratori per bambini ed intrattenimento musicale, serate danzanti ricche di musica e spettacolo con dj set. Il ristorante avrà un’offerta varia di cucina tipica italiana.

Sagra del pesce dal 7 al 10 luglio

Trentanovesima edizione. La cucina offrirà piatti rinnovati e sempre più ricercati all’insegna della qualità del pesce fresco preparato da sapienti maestranze. Il menù prevede antipasto di mare, pasta alla marinara, fritto misto, fritto di calamari selezionati, baccalà selezionato fritto, cozze alla marinara, grigliata mista e grigliata di pesce spada.

Festa della birra dal 15 al 17 e dal 22 al 24 luglio (tutte le sere dalle 19.30, inizio concerti dalle 21)

Alla cucina street food tipica della manifestazione (hamburger, hot dog, chili, pulled pork, stinco, carne grigliata), si aggiungeranno le tradizionali birre selezionate del partner Birra Forst. 15/7 concerto Domani Smetto tributo a J-Ax, 16/7 concerto Black Bells tributo agli AC/DC, 17/7 concerto Da zero a Liga tributo a Ligabue, 22/7 concerto spettacolo Rad1 musica rock contemporanea, 23/7 concerto spettacolo Revolution tributo a Guns’n’Roses e Bonjovi, 24/7 serata conclusiva svuota fusti con animazione musicale.

Ha detto il sindaco di Solaro, Nilde Moretti: “È un orgoglio per la nostra Amministrazione Comunale ed in particolare per la nostra comunità poter ospitare per due mesi, tutti i fine settimana, una serie di eventi variegati, interessanti ed aggregativi. Ritengo un vanto come Comune poter mettere a disposizione una così importante ed ampia area attrezzata, costruita nel tempo con i progetti e gli sforzi dell’Amministrazione ed il fondamentale contributo delle associazioni. Ecco, voglio fare in questa occasione un ringraziamento ed un plauso a tutti i volontari, da chi è presente da subito per l’allestimento del tendone e delle cucine a chi sarà dietro i fornelli, davanti alle piastre, accanto alle friggitrici o tra i tavoli per il servizio durante gli appuntamenti: le nostre associazioni sono una macchina eccezionale, una risorsa inestimabile per tutta la comunità».

(foto di gruppo per gli organizzatori dei molti eventi estivi a Solaro)

