SARONNO / ORIGGIO / LIMBIATE – Caduta sulle scale in stazione centrale a Saronno; alle 8.40 di stamane in piazza Cadorna intervento dell’ambulanza della Croce azzurra caronnese per soccorrere una donna di 40 anni, rimasta contusa ed è stata trasportata con l’autolettiga all’ospedale cittadino per essere medicata di non gravi lesioni.

Oggi alle 17.35 in via Ottolini a Origgio intervento dell’ambulanza della Croce azzurra della sede di Caronno Pertusella per una caduta dalla bicicletta. Un 73enne è stato soccorso ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato di alcune contusioni, apparse comunque di non grave entità.

Oggi alle 11.45 a Limbiate intervento della ambulanza della Croce rossa in via Fratelli Cervi a Limbiate per un pedone investito: a restare ferita una donna di 75 anni che è stata trasportata all’ospedale di Cinisello Balsamo, in condizioni comunque non preoccupanti.

(foto archivio: ambulanza alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna)

25052022