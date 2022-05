x x

SARONNO – Definito il programma delle iniziative pubbliche, con la “regia” del Comune, per il 2 giugno, Festa della Repubblica. A Saronno ritrovo alle 17 nella centralissima piazza Libertà per l’alzabandiera. A seguire in Villa Gianetti, sede comunale di rappresentanza in via Roma, le premiazioni agli agenti della polizia locale che hanno raggiunto i quarant’anni di servizio ed intrattenimento con il corpo musicale cittadino.

Alle 21 del 2 giugno, che quest’anno cade di giovedì, al teatro civico “Giuditta Pasta” di via I maggio il “Concerto per la Repubblica” con l’orchestra “Settembre classico” ed il maestro Stefano Nigro, ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

(foto archivio: evento in piazza per la festa de 2 giugno di qualche anno fa)

