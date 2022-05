x x

SARONNO – E’ stato un rientro un po’ turbolento quello di ieri sera per una coppia di saronnesi che, al termine del proprio lavoro, si sono presto accorti di non poter entrare in casa perchè la porta blindata era bloccata. Erano passate le 23,30 quando hanno chiesto aiuto ad un vicino. Purtroppo la serratura bloccata ha resistito ad ogni tentativo di apertura e così i saronnesi non hanno potuto far altro che chiedere l’aiuto dei vigili del fuoco.

La squadra di turno al distaccamento di Saronno, con una pattuglia dei carabinieri, è arrivata sul posto, in via Garibaldi, in pochi minuti. I pompieri si sono calati dal balcone del quinto piano a quello al quarto dell’appartamento della coppia. La finestra era aperta così i vigili sono riusciti ad entrare nell’appartamento e dall’interno hanno sbloccato la porta. Oggi la coppia dovrà chiamare un fabbro per risolvere il problema ma grazie ai pompieri è riuscita a rientrare in casa e godersi il meritato riposo a fine giornata.

