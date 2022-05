x x

SARONNO – I primi sono stati realizzati nel corso del fine settimana e hanno visto gli automobilisti che transitavano nel Saronnese (in molti casi reduci dalla festa scudetto milanista) superare senza problemi il testi con l’etilometro ma nelle prossime settimane i controlli per evitare che chi ha alzato un po’ troppo il gomito si metta al volante saranno intensificati da parte di carabinieri della compagnia cittadina come forma di prevenzione e impegno sul fronte della sicurezza stradale.

Anche il comando di piazza Repubblica degli uomini del comandante Claudio Borsani ha provveduto come ogni anno a realizzare la revisione dell’etilometro e all’acquisto di un centinaio di boccagli usa e getta per eseguire il test di sicurezza. Questo genere di interventi (ridotti negli ultimi due anni per effetto della chiusura dei locali dovuto alla pandemia) sono realizzati abitualmente sia in chiave preventiva per arginare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza sia in caso di incidenti stradali per verificare il tasso alcolemico dopo sinistri stradali.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn