Scomparsa ex assessore Ferrante: il cordoglio di sindaco e Amministrazione di Saronno

SARONNO – Lutto a Saronno per la scomparsa dell’ex assessore comunale all’Urbanistica, Paolo Ferrante. In una nota il sindaco Augusto Airoldi e l’Amministrazione civica esprimono il loro cordoglio.

Il sindaco e l’Amministrazione comunale saronnese esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo Ferrante, assessore all’Urbanistica nella nostra città dal 1992 al 1999. Paolo Ferrante era un architetto molto competente, laureato in giurisprudenza, esperto di urbanista, relatore di tesi, esponente politico del Pci, poi Pds e Ds, sempre pronto ad offrire la sua esperienza tecnica e politica. Viveva a Milano, ma ha avuto diversi incarichi fuori dalla Metropoli: consigliere comunale a Bollate dal 1985 al 1990, vicepresidente del Parco delle Groane e in ultimo assessore all’Urbanistica, Edilizia privata e commercio a Limbiate negli anni dal 2014 al 2016. Alla moglie e alla famiglia, le più sentite condoglianze dalla città di Saronno.

(foto: Paolo Ferrante. Era stato assessore comunale all’Urbanistica di Saronno)

25052022