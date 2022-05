A Rovellasca auto fuori strada, a Mozzate ciclista investito

x x

ROVELLASCA – Ieri due incidenti sulle strade del vicino comasco. A Rovellasca, erano le 11, una automobile è uscita di strada in via Milano ed il conducente, un ragazzo di 33 anni, ha avuto bisogno di cure mediche. E’ stato soccorso dall’equipaggio di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù, subito accorsa, e da quello di una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo, ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato di comunque non gravi lesioni.

A Mozzate, alle 14, in via Corbè, intervento di una ambulanza del Sos Uboldo per soccorrere un ciclista, che era stato appena investito. L’uomo, di 73 anni, è stato trasportato all’ospedale di Saronno per gli accertamenti sanitari del caso e per essere medicato di non gravi contusioni.

(foto archivio)

26052022