x x

SARONNO – Sta traghettando la juniores regionale del Fbc Saronno verso la salvezza, sabato il match decisivo contro la Porlezzese, ed ha traghettato la formazione maggiore in Promozione al quarto posto finale della classifica: mister Gianpaolo Chiodini aveva già chiarito nelle scorse settimane che il “dopo”, per lui sarebbe stato un periodo di riposo. La società calcistica saronnese tiene a ringraziarlo per il “super lavoro” al quale si è sottoposto nella stagione che sta volgendo al termine.

Tutta la società vuole ringraziare mister Chiodini per il lavoro svolto durante questa seconda parte di stagione che ancora deve finire. Sabato al Colombo Gianetti. alle 16, si giocherà il match di ritorno dei playout della nostra juniores regionale contro la Porlezzese, vittoria all’andata per 1-6. Saronnese e uomo pieno di saronnesità, ha rialzato la china della prima squadra traghettandola al 4 posto finale e ha portato la juniores, presa all’ultimo posto della classifica, ai playout che si sta giocando a testa alta. A lui i nostri più sinceri auguri per il futuro.

(foto: mister Gianpaolo Chiodini)

26052022