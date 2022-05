Cogliate, tornano gli eventi in paese

COGLIATE – “Emozionante concerto del nostro corpo musicale Verdi in accoppiata con il gruppo bandistico misintese Puccini! Insieme hanno “coraggiosamente” affrontato il meteo avverso e nonostante tutto portato a termine lo spettacolo! Bravi!” Così il sindaco cogliatese, Andrea Basilico, riguardo all’evento che si è tenuto lo scorso fine settimana in paese.

Sempre in merito agli appuntamenti del passato weekend, “i remigini della scuola d’infanzia Loris Malaguzzi hanno concluso il loro percorso, diventando grandi! Dall’anno prossimo saranno alle scuole elementari!” ricorda il primo cittadino.

I prossimi appuntamenti

Venerdì, prosegue Basilico, “al centro sportivo organizziamo l’Hero day! I ragazzi delle nostre scuole faranno un’esperienza diretta con le molte forze dell’ordine e del mondo dell’emergenza, per capire come funziona il loro lavoro! Tornano molti eventi a Cogliate! Domenica 5 giugno ci sarà la 13esima edizione della Festa dei commercianti ed il sabato seguente, 11 giugno, si tiene la 10ecima edizione di Corti & sapori”.

