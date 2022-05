x x

CISLAGO – L’inizio di questo 2022 è stato per la cooperativa “Il Granello” particolarmente ricco di soddisfazioni, anche da un punto di vista artistico. “Abbiamo infatti ripreso il tour teatrale del nostro spettacolo “Questo sono io”. La possibilità di tornare a esibirci sul palco è stata tanto attesa e desiderata e l’emozione immensa. Questo spettacolo racconta di sogni realizzati e della passione che dedicano da anni a questo progetto le più di 80 persone con disabilità e le 50 persone che tra volontari ovvero attori e staff tecnico, e figure educative” ricordano dalla coop.

Il tour iniziato nel 2019 con la prima al Teatro OpenJob di Varese, è proseguito nel 2022, dopo una pausa forzata dalla pandemia, al teatro Giuditta Pasta di Saronno, al Teatro Repower di Assago e al Teatro Manzoni di Milano; ed è stato un vero successo. “A dicembre 2020, con il nostro musical, siamo stati ospiti in Regione Lombardia perché scelti come ente rappresentate della disabilità. Lo spettacolo, patrocinato dalla Regione Lombardia, è già stato visto da circa 3000 persone e abbiamo ricevuto molti complimenti, sia persone vicine e amiche da tempo della nostra realtà, sia da chi ancora non ci conosceva e, oltre all’emozione vissuta, ha scoperto bravura e professionalità – riepilogano da Il Granelli – Il ricavato delle serate è reinvestito nella nostra attività sociale e, in particolare, nell’acquisto di un nuovo pullmino che ci servirà per il trasporto dei ragazzi dalla sede principale alle altre sedi dislocate nei vari territori e per accompagnare agli spettacoli teatrali i ragazzi e le ragazze che vivono nelle nostre comunità residenziali”.

“Pur essendo arrivati fino a questo punto, torniamo spesso alle nostre origini, più grandi e preparati che mai; infatti, sabato 2 luglio saremo nella piazza principale di Cislago, piazza Enrico Toti, alle 21. Una città che ci ha voluto e ci vuole bene e che ospita la nostra sede legale e alcuni dei nostri servizi. In autunno saremo anche a Como, a Monza, a Busto Arsizio, Gallarate” annunciano da Il Granello.

(foto: alcuni momenti dello spettacolo)

26052022