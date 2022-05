x x

SARONNO – E’ stato installato nei giorni scorsi il nuovo distributore dei sacchetti della raccolta differenziata, collocato alla piscina comunale di via Miola. L’Amministrazione comunale, che ha così aumentato a tre il numero dei distributori automatici sul territorio (due sono in piazza della Repubblica, sotto alla rampa del Municipio), “ringrazia Saronno Servizi per la collaborazione e la disponibilità: la piscina comunale rimane un luogo molto frequentato e la presenza del nuovo distributore sarà apprezzata dai cittadini”.

Gli erogatori funzionano inserendo la Carta Regionale dei Servizi (Crs) e consentono il prelievo dei sacchetti dell’umido e dei sacchetti per il conferimento del multileggero (plastica, lattine di alluminio e banda stagnata). Per le utenze domestiche che non sono ancora in possesso di Crs, la distribuzione dei sacchetti è possibile anche il sabato mattina al centro raccolta rifiuti di via Milano.

