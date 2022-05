x x

SARONNO – Primo prestigioso riconoscimento per gli atleti Under 11 del Saronno Rugby, premiati per il 4° posto al Torneo MiniRugby “Zebre Family 1° Memorial Leonardo Mussini”, svoltosi a Parabiago sabato 21 e domenica 22 maggio. Il torneo ha radunato circa 1.150 atleti di 27 Club provenienti da tutta Italia.

Sport, divertimento e amicizia hanno animato questa bellissima giornata dedicata alla memoria dell’indimenticato Leonardo Mussini, responsabile dell’area comunicazione e marketing delle Zebre prematuramente scomparso.

“I nostri ragazzi ci hanno regalato emozioni incredibili. Sono cresciuti molto quest’ultimo anno supervisionati dal nostro team di educatori e ci hanno dimostrato che insieme si possono raggiungere risultati straordinari. Hanno lottato con grinta, motivazione, capacità di giocare uniti ma soprattutto si sono divertiti”, ha commentato Raffaele Monteleone, Presidente dell’Unione Sportiva Saronno Rugby, realtà che si sta affermando sempre più sul territorio con le attività di MiniRugby e iniziative di carattere sociale. Per maggiori informazioni: www.saronnorugby.it

