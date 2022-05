x x

TRADATE – E’ stata trasportata all’ospedale Del Ponte di Varese ed al momento del ricovero non è apparsa in pericolo di vita: il riferimento va alla ragazza di 15 anni ieri alle 13.40 investita da un’auto in corso Bernacchi, nella zona centrale di Tradate.

Sul posto l’immediato intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e l’arrivo dell’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago con la quale la giovane è stata trasferito al nosocomio varesino. I militari dell’Arma hanno compiuto i rilievi del sinistro ed hanno avviato tutti gli accertamentri del caso al fine di chiarire con precisione la dinamica di quel che è successo e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto archivio)

26052022