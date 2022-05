x x

CARONNO PERTUSELLA – Oggi due incidenti stradali a Caronno Pertusella. Primo episodio alle 11 quando lungo l’ex statale Varesina, in quel tratto di viale 5 giornate, nei pressi del confine con Garbagnate Milanese, è stato investito un pedone: sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’ambulanza del Sos Rho. Il ferito, un uomo di 71 anni, è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, non è apparso in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno avviato accertsmenti al fine di chiarire la dinamica dell’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

Sempre a Caronno Pertusella e sempre in viale 5 giornate, ma all’altro capo dello stradone alla rotonda all’incrocio con via Bergamo, si è registrato alle 15 il tamponamento fra due automobili: due persone hanno avuto bisogno di cure mediche, si tratta di una donna di 81 anni ed un uomo di 34 anni; non sono apparsi in condizioni preoccupanti e sono stati medicati all’ospedale di Saronno. Sul luogo del sinistro l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza della Croce azzurra caronnese.

(foto archivio: precedente incidente in viale 5 giornate)

27052022