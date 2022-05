x x

CISLAGO – Cade dalla moto e finisce all’opedale: la disavventura è capitata questa mattina alle 9 ad un ragazzo di 25 anni che percorreva via Cesare Battisti a Cislago, tratto locale dell’ex statale Varesina. Il sinistro si è verificato nei pressi della intersezione con via Ungheria. Sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale cislaghese e l’ambulanza della Croce rossa, con l’autolettiga il giovane è stato infine trasportato all’ospedale “Galmarini” di Tradate per essere medicato di alcune non gravi contusioni.

La vigilanza urbana si è occupata dei rlievi dell’incidente, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti; il motociclista sarebbe finito a terra dopo l’impatto dei suo mezzo con una autovettura.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: la scena dell’incidente di questa mattina sull’ex Varesina alla periferia di Cislago)

27052022