RESCALDINA – Dopo un lungo lavoro di Regione Lombardia, è stato raggiunto un “accordo di transizione occupazionale” tra società, parti sindacali e ministeri interessati che ha trovato consenso unanime riguardo alla vertenza legata alla “Emerson automation solutions final vontrol Italia srl”, realtà storica nella produzione e fornitura di valvole industriali con sede a Rescaldina.

Buone notizie, quindi, per i lavoratori della società americana a cui lo scorso febbraio era stata annunciata la chiusura definitiva del sito produttivo di Rescaldina, con un progetto di trasferimento della produzione all’estero. Il piano raggiunto, a cui a cui hanno lavorato le parti coinvolte, garantirà a 112 lavoratori 12 mesi di Cassa ontegrazione guadagni straordinaria (Cigs) e ha come obiettivo primario la reindustrializzazione dello stabilimento: per il nuovo potenziale investitore le parti hanno concordato un importo pari a 10.000 euro per ogni dipendente che verrà assunto, con l’aggiunta di bonus.

Nel piano sono previste inoltre misure dirette a sostenere il reimpiego o l’autoimpiego dei lavoratori, la ricollocazione di parte dei lavoratori in altri stabilimenti del Gruppo Emerson e forme di incentivazione all’esodo volontario. È stato avviato un percorso di durata annuale che vedrà Regione Lombardia protagonista nel supportare i lavoratori con mirate azioni di politiche attive del lavoro e nell’accompagnare la Emerson lungo la strada della reindustrializzazione.

