SARONNO – Si è concluso ieri martedì 24 maggio, all’istituto tecnico “Gino Zappa”, il ciclo annuale di incontri con gli scrittori del progetto “Se leggo mi ispiro”.

Dopo aver ospitato, durante quest’anno scolastico, autori del calibro di Luigi Ballerini e Marco Balzano, la scuola di Saronno ha invitato Daniele Mencarelli: poeta romano approdato alla narrativa con la trilogia di romanzi autobiografici composta da “La casa degli sguardi”, “Tutto chiede salvezza” e “Sempre tornare”. L’ultimo di questi testi è stato oggetto di lettura e discussione nelle classi, visti i temi importanti e le domande profonde sulla vita e la realtà, affrontate da un protagonista adolescente.

Quest’ultimo sceglie, negli Anni ’90, di percorrere a piedi e in autostop la distanza che separa Rimini, luogo in cui sta vivendo una vacanza all’insegna dello sballo con dei coetanei, a Roma, casa sua. Durante il viaggio, affrontato senza soldi né documenti, Daniele, giovane eroe tormentato del romanzo, farà una serie di incontri che lo spaventeranno, lo affascineranno, lo faranno sentire triste e bisognoso, ma che contemporaneamente lo faranno diventare sempre più grande e che gli metteranno in cuore una gran voglia di tornare a casa.

Come Daniele, anche gli studenti delle dodici classi coinvolte si sono messi in gioco, ponendo domande e lasciandosi provocare dalle risposte e dalle osservazioni dello scrittore. Passato e presente, realtà vissuta e realtà immaginata, giovinezza ed età adulta: queste sono state solo alcune delle grandi tematiche toccate in questo viaggio durato un’ora e mezza, alla scoperta di un modo più vero e profondo di guardare a sé e al mondo.

In conclusione, sono stati mostrati all’autore i booktrailers realizzati dagli studenti, durante le ore di italiano ed informatica, in un clima di proficua collaborazione tra docenti, anche di diverse materie.

