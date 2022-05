x x

SARONNO – Chi oggi pomeriggio ha tentato di chiamare il comando di piazza Repubblica si è ritrovato con la linea che cadeva prima di essere messo in contatto con l’operatore. In molti hanno pensato ad un problema con le linee telefoniche come quello dello scorso 6 maggio.

In realtà non c’è stato nessun guasto semplicemente i telefoni non funzionavano perchè era in corso un intervento di manutezione che ha reso necessario togliere la corrente elettrica. Un niente elettricità che si è tramutato quindi in un niente telefoni.

Una situazione completamente diversa da quella che si è registrata ad inizio maggio quando un guasto aveva isolato per il pomeriggio e le prime ore della sera l’intero palazzo comunale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn