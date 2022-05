x x

SOLARO – Per il progetto di cittadinanza attiva e partecipazione sociale, l’Amministrazione comunale invita i solaresi alla manifestazione organizzata in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno. Il programma prevede un primo momento alle 9 in Villa Borromeo per la celebrazione con il discorso del Sindaco di Solaro Nilde Moretti, l’intervento dell’assessore alla Cultura Monica Beretta e la lettura dei principi fondamentali della Costituzione a cura di cittadini, famiglie, associazioni e consiglieri comunali. La festa proseguirà alle 18 ad Extrachiosco nel Parco Vita in un aperitivo con un’ospite davvero speciale: la Costituzione. Ci sarà un momento musicale con Tenpo dj set & beat box show e la consegna della carta costituzionale ai neo diciottenni solaresi, classe 2004. Al quale seguirà la presentazione di 18app a cura di InformaGiovani-InformaFamiglie. Per tutta la giornata è prevista inoltre, sulla cancellata di Villa Borromeo, l’esposizione dei pannelli Incontro con la Costituzione a cura dell’ufficio Comunicazione del Senato della Repubblica.



Dice il sindaco di Solaro, Nilde Moretti (foto): “In questa occasione penso ai nostri padri costituenti, al loro impegno civile ed al loro fondamentale lavoro di unione. Ci hanno donato una Costituzione bellissima, tra le più belle al Mondo. La Repubblica Italiana è la nostra casa, rappresenta tutti noi e ancora oggi, a 76 anni di distanza dalla sua fondazione, dobbiamo difenderla con tutti noi stessi, rispettarla, aiutarla, gestirla. Nella nostra manifestazione abbiamo voluto pensare soprattutto ai giovani, consegnare loro la Costituzione è un piccolo ma importante gesto che sia da guida, affinché possano diventare cittadini partecipi e consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri”.



Aggiunge Monica Beretta, assessore comunale alla Cultura: “In passato il presidente Sergio Mattarella ha parlato della Repubblica e dei suoi valori di libertà, giustizia, uguaglianza fra gli uomini e rispetto dei diritti di ognuno e dei popoli come del fondamento della coesione della nostra società ed i pilastri su cui poggia la costruzione dell’Europa. Specialmente oggi mi sento di condividere quel messaggio e quel pensiero. Siamo di fronte ad un momento storico per l’Italia e per l’Europa, per questo abbiamo voluto fare in modo che partecipassero all’iniziativa della lettura degli articoli tanti volti della nostra comunità, tante realtà, ognuna per il proprio campo di appartenenza. Una rappresentanza di tutta la nostra Solaro”.

27052022