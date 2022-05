x x

SARONNO – A volte più che la gola ha meglio la fretta e la pigrizia e così una cinquantina di saronnesi che si sono iscritti a concorso “Gelato contest ilSaronno” non hanno scaricato il proprio buono.

Un vero peccato considerata la possibilità di gustare un buon gelato saronnese in una delle 4 iconiche gelateria della città degli amaretti. Così grazie alla disponibilità dei titolari delle gelaterie oggi abbiamo rimesso in gioco i buoni di chi non li ha scaricati.

Una cinquantina di gelati che posso essere ottenuti iscrivendosi qui https://ilsaronno.it/gelaterie/

Un invito anche agli iscritti che hanno scaricato il buono non l’hanno ancora utilizzato: il contest scade domenica prossima 5 giugno e quindi c’è ancora una settimana per scegliere, assaportare, votare e contribuire a definire “i gusti dell’estate 2022!”

