SARONNO – Missione compiuta per mister Gianpaolo Chiodini che ha traghettato la juniores regionale, di Fascia B, del Fbc Saronno alla salvezza, vincendo i playout. Doppia vittoria, per biancocelesti nella finalissima-salvezza contro la Porlezzese: 5-1 sabato scorso e 2-0 in casa questo sabato.

“Una bella soddisfazione – dice Chiodini a fine gara – Nel primo tempo anche a causa del grande caldo abbiamo fatto fatica, nella ripresa sono arrivati anche i gol quando abbiamo alzato un po’ i ritmi. Era importante restare in categoria”. E per il mister non è mancata, durante l’intervista, amche una “doccia” fuori programma ad opera dei suoi giocatori: in casa biancoceleste è adesso il momento di festeggiare.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell'incontro Fbc Saronno-Porlezzese allo stadio "Colombo Gianetti" di via Biffi.

