SARONNO – Sembra una formalità e comunque ci sono ancora novanta minuti da disputare: il riferimento va alla finale playout del campionato juniores regionale di Fascia B. All’andata ha vinto il Fbc Saronno 5-1, che oggi in casa vuole completare l’opera, confermandosi in categoria. Inizio alle 16, si gioca allo stadio di via Biffi. Su ilSaronno la cronaca play by play dell’incontro.

Per i biancocelesti, dunque, la possibilità di completare il percorso iniziato nei mesi scorsi sotto la guida di mister Gianpaolo Chiodini per “rivitalizzare” una juniores che navigava a fondo classifica. C’è stata una bella rimonta sino al quint’ultimo posto, sfiorando la salvezza diretta che queato pomeriggio può essere raggiunta anche perdendo, ma senza troppi gol di scarto, contro la Porlezzese.

(foto: azione di gioco di Fbc Saronno-Porlezzese)

