x x

CARONNO PERTUSELLA – Quattro persone sono rimaste contuse questa mattina nello scontro fra due automobili avvenuto in via Bergamo, tratto locale caronnese dell’ex statale Varesina. Aul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Saronno, polizia locale ed una ambulanza della Croce rossa sasronnese. Ad avere bisogno di cure mediche un ragazzo di 29 anni, un uomo di 53 anni, una donna di 52 anni ed una di 63 anni, chi ne ha avuto necessità è stato medicato all’ospedale di Saronno, nessuno ha riportato gravi ferite.

Le forze dell’ordine hanno compiuto i rilievi del sinistro, al fine di ricostruire con precisione come è andata e definire le eventuali responsabilità dell’incidente.

E’ attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: precedente incidente avvenuto in via Bergamo a Caronno Pertusella)

28052022