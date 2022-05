x x

LOMAZZO – Ladruncoli in azione nel vicino comasco: diversi gli episodi che si sono verificati negli ultimi giorni, nel mirino sia le abitazioni che le auto posteggiate. In un appartamento nei pressi di via Carcano hanno fatto buona guardia i cani dei padroni di casa, che hanno fatto scappare i malviventi che cercavano di entrare nell’alloggio ed anche nei pressi non sono riusciti nell’intento, forse disturbati hanno rinunciato all’impresa criminosa.

Sempre in centro a Lomazzo è stata presa di mira, in orario notturno, anche una automobile parcheggiata: vetro del finestrino rotto, per rovistare all’interno, probabilmente in cerca di qualche monetina.

(foto archivio)

28052022