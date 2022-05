x x

SARONNO – Parte da quanto emerso nell’ultima commissione bilancio il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone nel fare della situazione di Saronno Servizi messa a rischio nella sua nuova definizione dalla lentezza decisionale e operativa dell’Amministrazione. Non solo nell’intervento non manca una “tirata d’orecchie” per la mancanza di trasparenza.

Guaglianone parte facendo il punto della situazione: “”Il 28 dicembre scorso con una delibera di consiglio comunale i sostenitori delll’amministrazione Airoldi hanno votato il conferimento per 24 mesi a Saronno Servizi SpA della gestione dei servizi in essere e l’individuazione degli indirizzi per la definizione del nuovo ambito di operatività per la gestione in partnership con il comune di Saronno, allegando un lungo elenco di ipotesi di nuovi ambiti di operatità. Per citarne alcune: parcheggi, mobilità dolce, ztl (centro storico), patrimonio servizi pubblici, sistema informativo territoriale, servizo a supporto scolastico, cimitero, verde pubblico, eventi e stalli pubblicitari. Ad oggi 29 maggio nulla si è mosso”. E prosegue: “Recentemente in Commissione Bilancio, l’assessore alla partita chiamato a relazionare dal presidente Mattia Cattaneo , ha elencato le numerose riunioni ed interlocuzioni con Saronno Servizi SpA, senza specificare gli obbiettivi raggiunti e date certe. A quasi 5 mesi di distanza, dopo una mia specifica domanda all’assessore sui tempi, è stato possibile sapere che entro il 30 giugno si pensa di contrattualizzare la parte inerente ai tributi, per le altre attività in studio non è data sapere una data”.

Visti i fatti e le prospettive future l’ex assessore ora consigliere incalza: “Ora il tempo passa ed a breve entrerà in vigore il Ddl concorrenza che si occuperà anche delle società in house riducerndo, pare, le capacità delle stesse in ottica di ampliamento dei servizi. Mi aspetto dall’amministrazione una notevole accelerata, non si perda tempo e si concretizzino le idee. Non succeda che si arrivi a tempo scaduto anche questa volta. I saronnesi stanno già pagando le difficolta di questa amministrazione nel rispettare i tempi”.

