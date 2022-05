x x

SARONNO – “Una vasta area depressionaria di origine Scandinava è in progressiva discesa e sta apportando sul Nord Italia aria più fredda in quota, mentre nei bassi strati si attiveranno correnti umide e instabili di direzione orientale. Oggi aumento dell’instabilità a partire dai settori orientali della regione, con precipitazioni diffuse a carattere temporalesco che si svilupperanno e si estenderanno nel corso del pomeriggio al resto della pianura, sulla fascia pedemontana e sulle prealpi. I fenomeni insisteranno anche nelle ore serali con maggior intensità sui rilievi prealpini ed in particolare sulle orobie bergamasche e su Laghi e Prealpi orientali. La ventilazione sarà in attenuazione sulla pianura centro orientale ad inizio sera, mentre proseguiranno nella nottata sulla parte occidentale di pianura e Appennino”. A fare il punto è il servizio meteorologico di Regione Lombardia

Per tutta la prima parte della giornata di domani 29 maggio insisteranno condizioni instabili associate all’area depressionaria a

ridosso dell’arco alpino, con precipitazioni da sparse a diffuse sulla regione e più insistenti sui settori prealpini e alpini centroorientali. Possibili fenomeni anche a carattere temporalesco in particolare sulla fascia pedemontana e prealpina sebbene con probabilità molto bassa di eventi di forte intensità. Dalle prime ore pomeridiane generale esaurimento delle precipitazioni, che rimarranno deboli o localmente moderate residuali confinate ai settori prealpini. Nel corso della notte e fino alle prime ore del mattino venti moderati orientali in pianura, più intensi sulla parte occidentale, quindi in attenuazione.

