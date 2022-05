x x

CERIANO LAGHETTO – “Il campo… la tua vita… sempre con noi…” E’ lo slogan che riassume il significato del quarto memoria Mattia Zambelli che si disputa tra oggi sabato 28 e domani domenica 29 maggio al centro sportivo Stra Meda a Ceriano Laghetto. La società ha pensato questo momento di gioco e condivisione per le categorie 2013, 2012 e 2011 per ricordare Mattia Zambelli spentori nel 2016 per un malore improvviso nell’azienda di famiglia a Limbiate. Il 26enne era cresciuto a Paderno Dugnano e viveva a Bollate con la sua famiglia. Aveva calcato con passione i campi delle province di Milano e Monza e Brianza.

(foto una passata edizione del torneo)

