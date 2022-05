x x

La stagione primaverile e il bel tempo hanno consentito al circolo di Legambiente di organizzare molte attività sul territorio. Le prime attività di pulizia si sono concentrate nella zona sud di Saronno: sabato 30 aprile è stata ripulita la zona confinante tra Saronno e Ceriano Laghetto, mentre il 15 maggio in occasione della Giornata del verde pulito e con il patrocinio del Comune di Saronno l’attenzione è stata posta nelle aree verdi della zona Cascina Colombara. Grande partecipazione (25 i registrati tra grandi e piccoli) e contributo da cittadini e membri di altre associazioni hanno garantito la migliore riuscita della manifestazione.

Sempre sul tema rifiuti e pulizia sono state organizzate delle attività anche nelle scuole. Con l’evento alla scuola Damiano Chiesa del 26 maggio si è conclusa la sessione primaverile di Puliamo il Mondo nelle scuole che ha avuto inizio con la scuola Pizzigoni il 19 maggio.

Un percorso di presa coscienza di cosa sia un rifiuto e di quanto sia importante non lasciare nell’ambiente cose che sembrano insignificanti, come una carta di merendina, si è articolato in una chiacchierata, una grande “caccia” e un gioco di riconoscimento materiali. Le classi quarte, per un totale di 115 bambini, si sono rimboccate le maniche e con entusiasmo hanno ripulito dai rifiuti il giardino della loro scuola e i due parchetti prospicenti le stesse. Alla fine dell’attività i bambini sono rimasti sconcertati dalla quantità di rifiuti raccolta.

