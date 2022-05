x x

SARONNO – Un’ambulanza e un’automedica sono intervenute questa sera alle 18,30 in via Piave per il violento incidente avvenuto tra due vetture. Al momento in cui scriviamo non è ancora stata chiarita la dinamica ma è evidente come le due auto coinvolte, una Fiat 500 ed una Citroen, abbiamo molti danni nella parte anteriore.

L’impatto ha richiamato in strada diversi residenti che hanno messo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto un’automedica da Misinto e due ambulanze il Sos di Uboldo e la Croce Rossa di Saronno. Tre i feriti: una 42enne, un suo coetaneo ed un 51enne. In un primo momento le condizioni dei feriti sono apparse gravissime ma poi il personale sanitario le ha stabilizzate e sono stati trasferiti all’ospedale in codice giallo.

Sul posto anche la polizia locale che ha provveduto a deviare il traffico e ad effettuare i rilievi che serviranno a ricostruire la dinamica del sinistro.

(per la foto si ringrazia un nostro lettore)

