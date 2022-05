x x

SARONNO – Negli ultimi giorni gli agenti del comando di piazza Repubblica sono tornati a sanzionare i fumatori che, invece di utilizzare i portaceneri presenti in città, hanno gettato per terra i mozziconi di sigaretta.

Si parla di inquinamento da mozziconi di sigaretta perchè il problema è davvero rilevante a livello ambientale. Se la sigaretta ha il filtro saranno necessari dai 5 ai 12 anni di tempo per distruggerlo mentre in 6/12 mesi si dissolve la carta e le fibre vegetali di tabacco. L’inquinamento da mozziconi di sigaretta è dannoso per la natura in senso ampio riguardando temi ambientali ma anche quelli di ordine e degrado.

Soprattutto per questo l’Amministrazione ha dato l’input alla polizia locale cittadina di sanzionare chi viene sorpreso a gettare sigarette per terra. Negli ultimi giorni sono stati 4 i saronnesi che si sono ritrovati con una sanzione da 100 euro.

Da gennaio ad aprile erano già stati 17 i fumatori che colti in flagrante mentre buttavano un mozziconi per terra si sono ritrovati con il verbale degli agenti da pagare.

