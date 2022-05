x x

SARONNO – Saronno Servizi ha ricordato negli ultimi giorni le scadenze Imu per l’anno in corso.

L’Imu Imposta Municipale Propria deve essere versata da coloro che sono in possesso degli immobili ossia fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli. L’importo è calcolato in base alle caratteristiche dell’immobile e dal Comune in cui è ubicato. L’Imu viene pagata tramite il Modello F24 in due rate pari al 50% dell’imposta annua oppure in una rata unica pari al 100%. L’acconto deve essere versato entro il 16 giugno mentre il saldo entro il 16 dicembre. Se si sceglie la soluzione in un’unica rata questa va versata entro il 16 giugno. Si ricorda che le uniche abitazioni principali per cui è ancora dovuta l’imposta sono quelle accatastate nelle cosiddette categorie “di lusso”. Per abitazione principale si intende l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”

Saronno Servizi mette a disposizione uno spazio online dedicato all’Imu con tutte le informazioni e per la simulazione del calcolo on-line qui la pagina dedicata.

