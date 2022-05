x x

SCANZOROSCIATE – È una serata storica per il volley varesino: la Pallavolo Saronno è in Serie A3! Gli amaretti hanno conquistato la promozione dopo aver vinto due set in rimonta nella decisiva Gara 2 contro la Pallavolo Scanzorosciate. Ai biancoblù, dopo il successo per 3-0 in Gara 1, bastavano due set per trionfare.

Persi i primi due parziali con il punteggio di 21-25 e 20-25, ecco la reazione di Saronno che ha portato alla furiosa rimonta nel terzo e quarto set, vinti 25-21 e 25-18. Irrefrenabili i festeggiamenti degli amaretti, che hanno continuato ad esultare nonostante il tie-break perso 11-15. Dopo il trionfo del 2017 contro Prata di Pordenone, ecco un altro straordinario risultato. La Pallavolo Saronno riapre gli occhi e si accorge che non è un sogno: la Serie A3 è realtà!