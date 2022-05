x x

SARONNO – Oggi per la Pallavolo Saronno la possibilità di festeggiare: si gioca infatti alle 21 l’incontro di ritorno della finale playoff di serie B, sul campo dei bergamaschi dello Scanzorosciate. All’andata, sette giorni fa, la netta vittoria saronnese, un 3-0 giunto comunque al termine di tre set molto combattuti e dunque sicuramente quella di questa sera in terra orobica non è soltanto una “formalità”.

L’incontro sarà proposto in diretta Facebook sulla pagina “Serie B Pallavolo Saronno” con il commento di Roberto Munk, per chi volesse affrontare la trasferta a Scanzorosciate, l’ingresso è libero con capienza dell’impianto al 100 per cento, unico obbligo quello di indossare la mascherina Ffp2. Questo il link per prenotare i posti:

https://www.eventbrite.com/…/biglietti-scanzorosciate…

28052022