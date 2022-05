x x

SARONNO – Dopo l’annuncio del nuovo allenatore, Danilo Tricarico, si va ora a comporre la “squadra” tecnica. Massimiliano Abate è il nuovo vice allenatore dei saronnesi: di strada ne ha già percorsa molta nei settori giovanili da prima con Rhodense, Accademia Inter tra le tante prima di diventare analista tecnico tattico sempre per i settori giovanili di Inter e Monza, con l’approdo a Monza in serie come analista tecnico tattico con il saronnese mister Marco Zaffaroni.

L’ultima stagione era a Lazzate come analista tecnico tattico del settore giovanile e della prima squadra. Persona di esperienza Massimiliano che porterà le sue capacitá al servizio di prima squadra e settore giovanile.

“Saronno è una piazza importante lavoreremo con la nuova organizzazione societaria alla cura e la analisi degli aspetti tecnico tattico per riportare Saronno nel posto in cui merita” dice il nuovo vice allenatore dei biancocelesti, pronto a gettarsi in questa nuova avventura nel club del neo-presidente Francesco Gravina e direttore generale Marco Proserpio.

