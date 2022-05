x x

CARONNO PERTUSELLA – Si terrà il prossimo martedì 31 maggio l’appuntamento per la cittadinanza caronnese per la consegna delle Civiche Benemerenze 2022. Alle 20.30, davanti al palazzo comunale di piazza Aldo Moro 1, si assisterà alla consegna dei riconoscimenti e, a seguire, al concerto “Viaggio in Europa tra musica barocca e la musica di oggi”, il fascino del quartetto d’archi gruppo Sinestesys diretto da Andrea Renato Arnaboldi.

In caso di maltempo la cerimonia si terrà nella sala Agorà del Palazzo comunale, nel rispetto e in applicazione alle normative sanitarie vigenti Covid-19.Il programma della giornata inizierà alle 10.30 con la messa Chiesa della Purificazione. Alle 18.30, sempre nel municipio, si terrà il saluto di benvenuto dell’amministrazione comunale Inaugurazione mosaico in ceramica Raku “La diversità” realizzato dalla Associazione Culturale Giocare con l’Arte; alle 19 un rinfresco prima della consegna delle benemerenze da parte del primo cittadino.

(foto d’archivio)

