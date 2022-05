x x

SARONNO – Grazie all’organizzazione di volontariato “il Gabbiano” oggi a far vivere il Matteotti ci sarà “Culture in festa” l’evento che si terrà all’oratorio di via Torricelli a Saronno.

il programma

Dalle 15 si disputeranno i mondialini di calcetto a 5 e tennis e ci sarà tanto divertimento anche per i più piccoli: giochi organizzati dagli animatori dell’oratorio, i tatuaggi trasferibili, il fantastico spettacolo del mago Vitiello del Must. A metà pomeriggio verrà offerta una piccola merenda per i bambini.

Infine, balleremo Zumba con Valentina e ci sarà l’esibizione del gruppo di danze orientali del Must.

A seguire verranno premiati i vincitori dei tornei di calcetto e tennis tavolo.

L’evento terminerà con il pic nic dell’amicizia: potrete portarvi un panino da casa o acquistare delle gustose salamelle direttamente in oratorio.

