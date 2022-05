x x

SARONNO – E’ stato portato in ospedale a Saronno in codice verde il 35enne che ieri, sabato 28 maggio, è stato aggredito da un automobilista armato di cric. L’uomo si è dileguato dopo la violenza e anche per questo sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia cittadina che stanno ricostruendo l’accaduto anche per risalire all’identità dell’aggressore.

Al momento, quindi, è nota solo la ricostruzione dei primi automobilisti intervenuti in aiuto della vittima e di alcuni presenti.

Partiamo dalla certezze ossia dalla chiamata al numero unico per le emergenze ieri pochi minuti dopo mezzogiorno. Sul posto un 35enne di origine straniera ferito. Secondo quando ricostruito tutto sarebbe nato con un diverbio stradale. Verosimilmente con una manovra del monopattino contraria al codice stradale che avrebbe provocato la reazione dell’automobilista che sarebbe sceso con il cric colpendo il 35enne. Una volta che lo straniero con monopattino è finito a terra il conducente della vettura è risalito in auto e si è dileguato prima dell’arrivo dei carabinieri e dell’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e dell’automedica di Misinto.

Una volta che il 35enne ha ricevuto le caso. I carabinieri hanno recuperato il numero di targa delle vettura che si è allontanata dalla zona, via Varese poco prima dell’intersezione con via Milano, e da qui, come detto, sono partite le indagini.

