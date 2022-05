x x

SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Ieri sera alle 20.30 a Saronno in via I maggio incidente stradale: una ciclista è stata investita. E’ successo nei pressi del posteggio pubblico: sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa. La ciclista, una donna di 55 anni, è stata medicata direttamente sul posto, infatti non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Cade dalla bici e finisce all’ospedale: la disavventura è capitata ieri alle 19 ad un ragazzino di 15 anni, mentre percorreva via Vittorio Veneto di Caronno Pertusella. E’ stato soccorso da una ambulanza della Croce azzurra caronnese ed è stato traspoeto all’ospedale di Garbagnate Milanese, non è comunque apparso in gravi condizioni.

