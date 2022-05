x x

SARONNO – Dopo l’asfaltatura di via Bergamo e i vari mini cantieri aperti in città per la fibra settimana tocca al quartiere Prealpi fare i conti con viabilità alternativa, operai e interruzioni. L’Amministrazione ha infatti reso noto l’apertura del cantiere di via San Francesco.

Ecco la nota diffusa sa Comune.

Proseguono i ripristini stradali programmati nelle vie interessate gli scorsi mesi dai lavori di sostituzione della rete gas metano eseguiti dalla Società 2iRetegas. La prossima settimana il cantiere si sposta da via Bergamo a via San Francesco, con l’interessamento dei tratti all’angolo con via Volta e via San Giuseppe. Si raccomanda attenzione perché la circolazione dei veicoli sarà difficoltosa e rallentata.

