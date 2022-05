x x

SARONNO – Oltre all’addio dio don Federico Bareggi e all’arrivo di don Riccardo Bottan c’è un’altra novità in arrivo per la comunità pastorale Crocifisso Risorto.

Ad annunciarla il vicario episcopale Luca Raimondi in una missiva alla comunità.

“Dal mese di settembre un nuovo prete collaborerà, come vicario parrocchiale, nella vostra comunità pastorale cittadina e risiederà presso la parrocchia Regina Pacis: si tratta di don Enrico Carulli. Don Enrico è nato a Milano nel 1968, ordinato prete nel 2001 è attualmente parroco di Mercallo e Comabbio nel decanato di Sesto Calende”.

