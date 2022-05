x x

CARONNO PERTUSELLA – Festa grande, ieri, per il decennale del Vespa Club di Caronno Pertusella, oltre ai soci locali hanno partecipato anche quelli di altri Vespa club come Varese, Como, Bregnano, Bollate e Rho, 160 vespe, A fare gli onori di casa il presidente caronnese Gianluca Vasile ed il vicepresidente Antonino Lipari, alla testa di un sodalizio attivo da dieci anni e che raccoglie soci provenienti non solo da Caronno Pertusella.

Il ritrovo domenica dalle 9 in via Ariosto, partenza alle 10.30 per un giro di 30 chilometri circa che ha toccato i comuni di Caronno, Limbiate, Bovisio Masciago, Cesate, Ceriano laghetto, Cogliate, Misinto, Lazzate, Rovello Porro e Saronno. Pranzo alla baita alpini di via Pola a Caronno Pertusella con primo a base di pasta pasticciata e secondo un panino con salamella.

“Il percorso è stato studiato dal nostro socio Tullio; ha assolutamente voluto essere presente il decano del club Argeo. Non è mancato un filmato con i momenti migliori dei dieci anni ed un pensiero a Felice, il socio scomparso e precedente decano del gruppo – ricordano dal Vespa club – Un grazie a tutti quelli che hanno controbuito alla riuscita di questo evento: dall’Associazione nazionale carabinieri in congedo al Gruppo alpini di Caronno Pertusella, ai motociclisti che ci hanno aiutato nella “gestione” del gruppo; a mogli e fidanzate”.

(foto: alcuni momenti della manifestazione)

30052022