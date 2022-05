x x

COGLIATE – Grande successo per l’iniziativa organizzata da Uniti per Cogliate in occasione della Giornata della legalità. Domenica 29 maggio i rappresentanti della lista civica cogliatese erano presenti in piazza Chiesa con il banchetto per la vendita dei prodotti alimentari di Libera Terra, il marchio che riunisce le cooperative sociali che gestiscono strutture produttive e centinaia di ettari di terreno sottratti alle mafie in Sicilia, Puglia, Calabria e Campania.

Anche quest’anno la lista Upc ha voluto sottolineare l’impegno necessario per restituire valore e bellezza alle terre liberate dalla criminalità organizzata, nella particolare ricorrenza del 30° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio. “Ringraziamo i cittadini che sono passati al nostro banchetto e hanno voluto sostenere questo progetto” ha dichiarato il capogruppo Vincenzo Di Paolo, aggiungendo “la presenza di tanti cogliatesi è un segno dell’attenzione sulle tematiche della legalità e della giustizia. Un’attenzione che deve essere sempre rinforzata e alimentata”. “Un ringraziamento va anche – ha proseguito Di Paolo – agli amici dell’Associazione Xapurì che hanno aiutato nell’organizzazione dell’evento”.

(foto di gruppo al banchetto per la Giornata della legalità a Cogliate)

30052022