SARONNO – “Occupazione”, pacifica, al “campetto” di via Leonardo da Vinci al quartiere Matteotti di Saronno, ieri, da parte di attivisti e simpatizzanti del centro sociale Telos che come già altre volte in passato hanno trascorso la domenica nell’area sportiva “dimenticata” del periferico rione saronnese, dove da tempo si attendono opere di recupero.

L’anno scorso gli anarchici avevano ripulito l’area da sterpaglie e rifiuti e l’avevano resa di nuovo utilizzabile e poi, come ieri, ci sono andati diverse volte, organizzandoci anche proiezioni cinematografiche serali, oltre che – come stavolta – eventi sportivi, con partit di calcetto e di basket, ed anche un allenamento all’aperto di boxe e muay thai. Dicono dal Telos attraverso i social: “In risposta a una socialità e a uno sport sempre legati al profitto e al consumo pensiamo che organizzare momenti come quello di ieri sia un bel modo di vivere la città, di prendersi cura degli spazi e di riempirli di contenuti”.

(foto. una immagine dell’evento di ieri al quartiere Matteotti)

30052022