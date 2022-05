Allarme in centro a Saronno: infestazione da afidi

SARONNO – Allarme nel centro storico di Saronno; in zona pedonale è facile imbattersi in alberi pieni di afidi e neanidi di coccinella; succede soprattutto lungo il pedonale corso Italia. Era già capitato negli anni scorsi ma ora il problema torna a proporsi, un fenomeno di proporzioni che appaiono preoccupanti.

Gli afidi sono i così detti “pidocchi delle piante”, piccolo insetti che possono creare notevoli problemi e danni agli alberi. Come recita Wikipedia, “gli afidi rientrano tra gli insetti fitofagi più conosciuti per gli ingenti danni causati alle coltivazioni. Il loro potenziale riproduttivo è così alto che le loro popolazioni raggiungono in breve tempo livelli tali da causare il deperimento della pianta attaccata”.

(foto: un albero in centro a Saronno, infestato dagli afidi e neanidi di coccinella)

31052022