CISLAGO – Lunedì 30 maggio, all’inizio della seduta del Consiglio comunale, dopo il minuto di silenzio, proposto dalle minoranze, osservato in memoria delle vittime della recente strage della scuola elementare in Texas, tutte le forze d’opposizione hanno abbandonato l’aula consiliare.

I consiglieri comunali Gian Luigi Cartabia, Marisa Rimoldi, Debora Pacchioni e Luciano Lista hanno denunciato, con un comunicato stampa firmato da tutti i gruppi di minoranza, un mancato coinvolgimento delle forze politiche da loro rappresentate nella vita amministrativa del paese.

Poco impegno e poca serietà.

consiglieri comunali si riuniscono per discutere in seduta pubblica gli atti amministrativi di competenza del Consiglio Comunale.

L’ordine del giorno di questo consiglio prevede la discussione di argomenti che sono patrimonio comune di tutti gruppi presenti in consiglio comunale. La preparazione di questi atti avviene nei mesi precedenti la riunione, attraverso lo studio, la riflessione, il confronto, la valutazione e la condivisione. Lo spoglio delle urne nell’ottobre 2021 ha decretato la vittoria dell’attuale maggioranza Impegno e Serietà che però rappresenta il 20% dell’elettorato, mentre le minoranze unite ne rappresentano il 30%. Durante il primo consiglio comunale di insediamento Stefano Calegari dichiarò di voler essere il sindaco di tutti, camminando tra la gente e concertando con le altre forze politiche gli atti di indirizzo politico-amministrativi, attraverso un lavoro preventivo fatto insieme.

Abbiamo presto capito che alle sue parole non sono seguiti i fatti, le sue appaiono ormai parole vuote che a nostro avviso mistificano la realtà. Appare ormai evidente l’improvvisazione amministrativa e la mancanza di visione politica. Ovviamente ci aspettiamo da parte sua l’ennesima ostentazione di serenità e compattezza della sua emaggioranza. Ci aspettiamo di ascoltare ancora le sue rassicuranti parole, ma non possiamo subire passivamente ogni cosa che accade e ogni decisione presa, che comunicherà al paese e al mondo, senza coinvolgimento e confronto vero. L’ennesima mancata comunicazione e ascolto delle minoranze nella fase di analisi e confronto propedeutico alla definizione degli atti, ma peggio ancora la mancata comunicazione di voler portare in discussione in Consiglio alcuni regolamenti e atti importanti per la vita sociale ed economica del paese, ci costringono nostro malgrado ad azioni forti di cui volentieri avremmo fatto a meno. Dissentiamo da questo modus operandi e lasciamo che il Consiglio comunale prosegua in nostra assenza, esattamente come le riunioni in cui la maggioranza ha vagliato e deciso gli atti da approvarequesta sera.

