COGLIATE – Si è svolta nei giorni scorsi ed ora è il sindaco Andrea Basilico a tracciare un bilancio davvero positivo dell’evento: “Bellissima la 32esima CorriCogliate! I marciatori hanno ricevuto tantissimi complimenti per lo spettacolare percorso che hanno realizzato!”

E’ stato uno degli eventi che stanno caratterizzando questo periodo, a Cogliate, dove manifestazioni ed iniziative pubbliche si vanno succedendo, davvero per tutti i gusti. Riguardo alla CorriCogliate, quasi tutto il percorso si è sviluppato nel verde del Parco delle Groane, con la partecipazione di gruppi di podisti e singoli su tre tracciati, da 7 oppure 13 o 21 chilometri, in base alle preferenze e capacità atletiche.

(foto di gruppo per gli organizzatori dell’evento; ed alcuni momenti della manifestazione)

30052022