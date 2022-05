x x

SARONNO – Trasferta a Prato per i fedelissimi del Fbc Saronno, gli ultras del Fronte ribelle, ormai da moltissimi anni “gemellati” con quelli della città toscana. Un rapporto nato negli anni novanta quando i biancocelesti militavano nel campionato professionistico di serie C e poi rimasto sempre vivo.

Lo scorso fine settimana la festa per la conclusione della stagione a Prato, c’era anche una delegazione saronnese e non è mancato un omaggio da parte della Cfm 27, il gruppo dei fedelissimi del Prato, una artistica targa in legno “agli amici di Saronno“.

(foto: striscione “saronnese” nel fine settimana alla festa degli ultras del Prato. C’era anche una delegazione da Saronno)

