SARONNO – È finalmente disponibile il primo album ufficiale delle figurine dei campionati italiani di baseball e softball, una grande vetrina promozionale per tutto il movimento; la presentazione è avvenuta oggi, fra i testimonial anche Fabrizia Marrone e Giulia Longhi dell’Inox Team Saronno.

Il progetto è stato accolto con molto entusiasmo da tutti i club coinvolti, che non vedono l’ora di presentare agli appassionati le collezioni delle figurine.

Il progetto è costituito da 3 volumi:

Volume 1: Campionato Italiano di Baseball, girone A e B

Volume 2: Campionato Italiano di Baseball, girone C e D

Volume 3: Campionato Italiano di Softball.

Sono 42 le società coinvolte; nell’album, la pagina dedicata ad ogni squadra, raccoglie le testine dei giocatori, la foto del campo, il logo e gli sponsor. Anche gli arbitri fanno parte con grande entusiasmo dell’iniziativa. Gli album saranno distribuiti in omaggio a tutti i protagonisti e a tutti gli atleti del settore giovanile, mentre i tifosi li potranno trovare in vendita presso le società sportive o alcune rivendite selezionate, il cui elenco è costantemente aggiornato e scaricabile attraverso il codice QR in calce all’articolo.

Per i collezionisti che si trovano lontano rispetto alle sedi delle società sportive, è disponibile anche la vendita online di album e pacchetti sugli store di Akinda dedicati al progetto: baseballab.akinda.com, baseballcd.akinda.com, softballa1.akinda.com

Le società sportive riceveranno il materiale in conto deposito e avranno il 20% di guadagno sul venduto, mentre potranno restituire l’invenduto. Alla Federazione invece, è riconosciuta una royalty del 10% che reinvestirà completamente in attività promozionali.

I prezzi al pubblico sono i seguenti:

Album – 3 euro

Pacchetto, 5 figurine – 1 euro

Il progetto, a costo zero per le società sportive e per la Federazione, è stato promosso e realizzato da Akinda (www.akinda.com) e potrà servire a far conoscere meglio i protagonisti del nostro sport agli appassionati (e non) e ai ragazzi più giovani a cui l’iniziativa è in particolare rivolta. L’album è un potentissimo strumento di marketing che entra direttamente nelle famiglie e nelle scuole; è un prodotto «vivo» attraverso cui è possibile veicolare messaggi, valori, progetti.

Akinda srl si presenta: Akinda è un’azienda che ha due anime: è un’agenzia digital e un’azienda che propone soluzioni marketing per società sportive, federazioni, grande distribuzione e comunità locali. Siamo presenti in 8 paesi europei e realizziamo prodotti editoriali, merchandising, siti web e e-commerce per assessorati allo sport, società sportive professioniste e dilettantistiche. I nostri progetti vengono realizzati senza richiedere alcun investimento economico, ma al contrario garantiamo un guadagno sia in termini sia economici che di immagine a chi realizza progetti con noi. Ogni progetto è gestito dal nostro staff a 360°, dalla realizzazione grafica alla distribuzione. Il nostro obiettivo è creare valore sul territorio per le comunità locali, anche grazie al coinvolgimento delle famiglie e delle associazioni e dando quindi visibilità a tutto il potenziale sportivo.

(foto: Giulia Longhi e Fabrizia Marrone dell’Inox Team Saronno testimonial con gli azzurri del baseball alla presentazione dell’album di figurine)

31052022