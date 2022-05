x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito alla nuova sede della guardia di finanza.

Sì è svolto a metà maggio il sopralluogo della guardia di finanza e dei suoi tecnici all’ex Palazzo di Giustizia di via Varese, che l’Amministrazione saronnese intende trasformare in un presidio per i finanzieri locali.

Gli interventi sull’edificio comportano una diversa distribuzione interna e rispettano normative specifiche in termini di impianti, sicurezza e comportamento antisismico: quanto già realizzato nel primo lotto dei lavori ha ampiamente soddisfatto i rappresentanti della Guardia di Finanza che hanno visitato il cantiere nelle scorse settimane.

Primo lotto: realizzato

La spesa iniziale di 150.000 euro è quasi raddoppiata all’avvio dei lavori a causa dei problemi riscontrati in copertura, che hanno reso necessari importanti interventi di manutenzione straordinaria, non previsti dal progetto della precedente Amministrazione, per l’intero anno 2021. Il maggior importo dei lavori è stato finanziato con i fondi del bilancio 2020.

Secondo lotto: da realizzare

Le opere necessarie per garantire l’insediamento della guardia di finanza anche con il pernotto nelle camerate (opere che possono essere iniziate solo ad avvenuta ultimazione di quelle del primo lotto) sono inserite nel progetto di variante approvato con la settima variazione di bilancio nell’agosto 2021 per un importo di 370.000 euro. La gara d’appalto sarà espletata nell’estate 2022, dopodiché l’intervento potrà essere portato a termine per consegnare l’edificio nella primavera 2023 alla Guardia di Finanza, che procederà con l’esecuzione dei piccoli lavori di sua competenza direttamente prima di potersi insediare entro l’anno.