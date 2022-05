x x

SARONNO – Nelle ultime settimane si è parlato molto della manutezione del verde carente in città a partire proprio dalle segnalazioni dei cittadini che hanno, nei diversi incontri con l’Amministrazione, raccontato di piante secche e ormai morte anche per la carenza di acqua (come ad esempio i rimpianti pruni di piazzetta della Croce)

La risposta non è arrivata dall’Amministrazione ma dalla lista civica [email protected] che ha fatto il punto dei problemi del settore. Ora a fronte di un corso Italia sempre meno rigoglioso e decisamente “rinsecchito” interviene Michele Castelli presidente dell’associazione Assarcom.

“Mi rivolgo ai commercianti, specialmente quelli del centro, ma perchè non mettete un secchio d’acqua alla settimana in queste piante? Un corso Italia meno “secco” dove riescono a sbocciare i fiori sarebbe un bello spettacolo per i residenti e per i vostri clienti. Sarebbe un’attenzione che fa bene alla natura oltre che all’immagine della città. Ogni commerciante potrebbe adottare un albero una fioriera così da garantire le dovute attenzioni”.

